Presentear com flores cativa e emociona até os pais mais resistentes

A maior parte dos pais carrega fotos dos filhos, geralmente na carteira. Outros, tatuam os nomes deles no próprio corpo. Gestos simbólicos, que nem sempre são percebidos, mas que afirmam a necessidade de ter os filhos sempre por perto. Pensando nesses gestos subliminares de tamanho afeto e carinho, a Cooperativa Veiling de Holambra criou uma campanha para que os filhos possam homenagear os pais com os mesmos presentes que encantam e emocionam as mães. “Surpreenda com flores quem está sempre pensando em você”, sugere.

As floriculturas de todo o Brasil já estão usando a criatividade para agradar a este público, criando arranjos e composições mais sóbrios e robustos para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 9 de agosto. As flores de cores mais fortes também são indicadas para eles, ao contrário das mães, que se derretem pelas cores mais delicadas.

Os bonsais, de maneira geral, sempre fazem sucesso, mas as miniaturas de frutíferas, como as de jabuticabeira, certamente agradarão mais. Orquídeas são sempre assertivas. Para os pais, a denphalaen verde ou as phalaenopsis azul farão muito sucesso. As flores do campo, em vasos ou maços, por serem bem duráveis e apresentarem cores firmes, estão na lista das flores alegres e super recomendadas para a data.

E, é claro, a “Flor do Papai”, ou “Flor da Fortuna”, como são conhecidas os kalanchoes ou calandivas. Por ser uma planta suculenta, armazena a água em suas folhas verdes e bem carnudas e, por isso, precisa de pouca rega – só uma ou duas vezes por semana (baixa manutenção). São ideais para decorar escritórios. Cada vaso traz muitas dezenas de miúdas flores em cores vivas, que formam um buquê. Geralmente são encontradas no mercado a preços bem atrativos.

Vale, também, escolher a flor de acordo com o estilo do pai: mais sóbrio, mais conservador, mais alegre, mais brincalhão. Ou combinar as flores com outros presentes, acompanhando cestas de café da manhã ou de guloseimas ou de bebidas. De acordo com o gosto de cada pai. O importante, é tocar o seu coração, assim nos momentos em que ele observa a foto do filho na carteira ou o nome tatuado, marcando para sempre essa união.

Sobre o Dia dos Pais

Embora, no Brasil, o Dia dos Pais, tenha sido instituído em 1953 pelo publicitário Sylvio Bhering para estimular as vendas no comércio, com o tempo a comemoração tem o grande objetivo de para fortalecer os laços entre pais e filhos e o agradecimento aqueles que geraram uma vida.

Inicialmente, o Dia dos pais era comemorado em 16 de agosto, tendo sido escolhida para coincidir com a data na qual a igreja católica homenageia São Joaquim, pai da Virgem Maria e avô de Jesus. Apenas tempos depois a data foi deslocada para um domingo – o segundo do mês de agosto – para facilitar os encontros familiares. No entanto, relatos indicam que, há cerca de 4 mil anos, o jovem Elmesu teria moldado um cartão em argila, desejando sorte, saúde e longa vida a seu pai, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Em outros países o Dia dos pais é comemorado em datas bem diferentes.