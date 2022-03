Prevenção de perdas se torna um tema cada vez mais relevante no comércio

Ao empreender em qualquer área do comércio, é importante estar atento a alguns fatores da indústria, mas, principalmente, no que diz respeito ao controle de prevenção de perdas.

De acordo com Flavia Nunes, consultora de varejo da Complement Consultoria & Marketing, que oferece soluções completas de implantação de modelos de negócios arrojados, com conceitos de operações que vão desde a abertura de pequenas lojas até a sua plena expansão, existem duas modalidades de perdas que devem ser levadas em consideração pelos gestores. “É possível classificar utilizando os termos prevenção de perdas e prevenção de quebras. A primeira, é o resultado dos produtos que não constam mais no estoque e não se sabe o motivo certo de sua falta. Enquanto a prevenção de quebras representa os produtos que foram danificados, vencidos ou não podem mais ser comercializados”, explica.

Para a especialista, é importante que os colaboradores exerçam suas funções com extrema atenção para diminuir as chances de erros.

“Cada conferente de produtos é um representante de prevenção de perdas na loja e é importante ser um exemplo de conduta para os outros colegas e funcionários. Além disso, eles devem pontuar todas as situações inesperadas ao gerente do estabelecimento, transformando a tomada de decisões em algo mais imediato”, pontua.

A consultora revela que é necessário fazer um acompanhamento detalhado de cada item, desde sua chegada até o momento de exposição nas gôndolas e vitrines. “O agente de prevenção de perdas tem o papel fundamental de acompanhar a contagem correta das mercadorias, além de verificar se o produto mencionado na caixa é o mesmo do interior. Também é importante criar um processo de organização e limpeza tanto no recebimento, quanto na exposição dos itens. Isso facilita a vida de clientes e colaboradores”, relata.

Esse conceito tem se expandido cada vez mais no mercado, com empresas adotando uma tipologia detalhada para diferenciar e classificar cada tipo de perda ou dano que eles possam enfrentar. “A concepção não se limita apenas ao controle de perdas em um estoque, mas também em perdas financeiras, administrativas, comerciais, legais e até mesmo de produtividade. Portanto, gestores de áreas comerciais diferentes devem estar atentos a cada detalhe de diversos setores de uma organização”, relata Flávia.

De acordo com a especialista em varejo, a solução para uma maior eficiência nesse setor é simples: siga os processos estabelecidos. “Para ter sucesso é necessário cumprir os procedimentos. Eles são definidos pela empresa com o intuito de facilitar os processos e obter melhores resultados, portanto, é importante manter uma boa sinalização informando como realizá-los de forma simples e objetiva. Vale lembrar que a educação é um quesito primordial na hora de orientar o cumprimento das normas, transparecendo uma postura exemplar e ética ao restante dos colaboradores”, finaliza.

Sobre Flavia Nunes

Flávia Nunes é consultora de varejo com expressivas passagens por grandes empresas do segmento supermercadista. Possui mais de 17 anos de carreira construída de maneira sólida no varejo. Atualmente, está à frente de grandes projetos como Consultora de Varejo na empresa Complement Consultoria & Marketing. Ela faz parte de um time de excelentes profissionais e é a responsável pelos setores de Prevenção de Perdas, Gestão e Processos, onde atua com alta capacidade de realização e alcance de bons resultados. É especialista em gestão, desenvolvimento, implantação e implementação de Projetos de Prevenção de Perdas, Gestão, Inventários, Operações e Garantia de qualidade nos processos em toda a cadeia do varejo. Desenvolveu manuais nas empresas que atuou, obteve redução e controle das perdas e implantou processos que tornaram a operação mais eficiente em diversos setores que, até hoje, permanecem como referência de execução e modelo de trabalho.

Como estudiosa do Varejo e Prevenção de Perdas, participa de diversos cursos nas áreas de Prevenção de Perdas, Gestão, Finanças e como última formação MBA – Varejo Físico e On-line – USP/ESALQ.