Primavera é a estação que apresenta maior variedade de frutas, legumes e vegetais de época

A Primavera é uma das estações do ano que apresenta a maior variedade de frutas, legumes e verduras de época. O abacaxi, acerola, o melão e o caju, assim como o alho-poró, a espinafre, a alcachofra, a abóbora e a abobrinha são algumas das frutas e vegetais que ficam mais fáceis de se encontrar.

Segundo a nutricionista do Departamento de Alimentação escolar da Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa campinas), Camila Porto, por ser da época (sazonal), as frutas e legumes apresentam maior qualidade nutricional devido ao aproveitamento do clima para a absorção dos nutrientes presentes no solo.

“Um exemplo disso é a jabuticaba cujos pés nesta época estão carregados e fazem a alegria da criançada e que pode render receitas maravilhosas como sorvetes e geleias” diz a nutricionista.

Erva doce, alho-poró, espinafre, alcachofra, abóbora, abobrinha e algumas variedades de cogumelos estão entre os vegetais e legumes da estação, possibilitando variar os alimentos no preparo das refeições, conferindo mais cores, sabores e um cardápio rico em nutrientes.

Porto recomenda ainda que, com o aumento da temperatura, devemos abusar das frutas, das saladas e legumes sem se esquecer de uma manter uma boa hidratação. A nutricionista sugere, abaixo, uma receita de salada Primavera refrescante.

Salada Primavera

Ingredientes

400 g de morangos

1 pé de alface americana

1 maço pequeno de agrião

2 xícaras (chá) de melão picado

3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

4 colheres (sopa) de amêndoas torradas em lascas

Molho refrescante

1 colher (chá) de mel

1 colher (sopa) de azeite

Suco de um limão

Suco de uma laranja

Sal a gosto

Preparo

Higienize as folhas e as frutas.

Corte os morangos em 4 partes.

Pique a alface grosseiramente e desfolhe o agrião.

Junte todos os ingredientes utilizando uma saladeira e misture bem.

Sirva com o molho refrescante.