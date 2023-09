Primeira Caminhada em homenagem ao maestro Carlos Gomes será sábado, 2

Crédito Foto: Carlos Bassan

Percurso tem início às 9h30, com saída e retorno da Feira Hippie do Centro de Convivência

O Mês Carlos Gomes terá na sua programação cinco caminhadas históricas dedicadas ao compositor ao longo do mês: a primeira será neste sábado, 2 de setembro, às 9h30, com saída e retorno na Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural. (Confira programação abaixo)

As caminhadas são gratuitas e feitas por guias de Turismo credenciados no Departamento Municipal de Turismo. Os interessados podem se inscrever no link portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais – a inscrição não é obrigatória. A caminhada passará por locais importantes de história do compositor campineiro como: CCLA, monumento túmulo, Praça Carlos Gomes, entre outros.

Sobre o Mês Carlos Gomes

O Mês Carlos Gomes será celebrado a partir desta sexta-feira, 1º de setembro, até o dia 30 de setembro, com uma programação extensa com cerca de 40 eventos em 12 locais diferentes da cidade, todos gratuitos e abertos ao público. A programação completa está no portal da Cultura (https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/mes-carlos-gomes-2023) .

Serviço:

Caminhada Histórica em homenagem ao Mês Carlos Gomes

Dias: 02, 10, 16, 24 e 30 de setembro

Horário: 9h30

Local de saída e retorno: Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural – Praça Imprensa Fluminense, s/nº – Cambuí

Previsão do percurso: aproximadamente 3 horas

Sugestão: levar garrafinhas de água, utilizar calçado confortável e vestuário leve.