Primeira corrida da Fórmula E no Brasil será em São Paulo no Sambódromo do Anhembi

Uma das cidades mais vibrantes da América do Sul, São Paulo recebe a ABB FIA Formula E World Championship no Brasil pela primeira vez no dia 25 de marçoOs pilotos brasileiros Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara estão na cidade para encontrar o público, organizadores, autoridades e para darem as boas vindas ao Julius Baer como novo patrocinador principal da provaUm circuito construído especialmente para a Fórmula E será criado no Sambódromo, com impacto mínimo ao trânsito do dia-a-dia na regiãoIngressos já estão à venda, com dezenas de milhares de torcedores esperados para a corrida no dia 25 de março de 2023Mais informações e ingressos disponíveis pela Eventim e fiaformulae.com/saopaulo

SÃO PAULO, Brasil, quinta-feira, 13 de outubro de 2022 – A ABB FIA Formula E World Championship e a Prefeitura de São Paulo deram hoje as boas vindas a pilotos brasileiros, autoridades, executivos da Fórmula E e a um novo patrocinador principal no evento de lançamento do 2023 Julius Baer São Paulo E-Prix.

Dezenas de milhares de apaixonados fãs de automobilismo são esperados no circuito para a corrida no dia 25 de março do próximo ano no Sambódromo do Anhembi, a casa do carnaval paulistano. Os ingressos já estão à venda pelo site www.fiaformulae.com/saopaulo.

Os dois representantes brasileiros da primeira categoria elétrica do automobilismo mundial, Lucas di Grassi (Mahindra Racing) e Sérgio Sette Câmara (NIO 333) estiveram em São Paulo junto do prefeito Ricardo Nunes, com Gustavo Pires, da SPTuris, e Alberto Longo, co-fundador e Chief Championship Officer da Fórmula E, para encontrarem os fãs e darem as boas vindas ao novo detentor dos naming rights do evento.

Julius Baer, um parceiro global de longa data da Fórmula E, foi anunciado nesta quinta-feira no evento de lançamento como patrocinador oficial do 2023 Julius Baer São Paulo E-Prix.

Os espectadores presentes à corrida irão desfrutar de um dia inteiro de diversão e entretenimento para toda a família, incluindo espetáculos ao vivo antes e depois da prova, diversas opções de culinária e a oportunidade de conhecer pessoalmente os pilotos da Fórmula E. Todas as arquibancadas estarão direcionadas ao centro das ações na pista e terão visão para o grid de largada enquanto a corrida acontece pelo Sambódromo.

Vinte e dois pilotos representando 11 equipes irão disputar posições roda a roda em um novo e emocionante circuito no Sambódromo, desenhado especialmente para proporcionar disputas em altas velocidades e com mínimo impacto no tráfego diário da cidade.

O evento acontece apenas um mês após o mundialmente famoso carnaval paulistano, que também é realizado no Sambódromo, e a corrida terá uma das maiores praças de eventos da cidade revitalizada para receber as emocionantes disputas da Fórmula E.

Enquanto os carros da principal categoria elétrica do planeta, quase tão coloridos quanto os das escolas de samba, e os apaixonados fãs de automobilismo irão criar uma atmosfera similar à do carnaval, enquanto os pilotos competem com os novos carros da terceira geração – Gen3 – disputando posições a velocidades de até 322 km/h nas disputas – bem mais velozes que o desfile de carnaval.

Entre as equipes competindo no campeonato mundial ABB FIA Formula E World Champinship estão Maserati MSG Racing e NEOM McLaren Formula E, que farão sua temporada de estreia na categoria e correrão contra equipes já estabelecidas como Jaguar TCS Racing e TAG Heuer Porsche Formula E Team, entre outras.

Falando no evento de lançamento em São Paulo, Alberto Longo, co-fundador e Chief Championship Officer of Formula E, disse:

“Mal podemos esperar por esta corrida na cidade de São Paulo, um local vibrante, graças ao apoio e à visão da Prefeitura e da Câmara Municipal. Juntos, vamos trazer um ‘carnaval elétrico da velocidade’ a São Paulo, onde poderemos mostrar o máximo do automobilismo elétrico e da inovação – o nosso carro Gen3 – pelas ruas da cidade e especialmente no famoso Sambódromo para os apaixonados torcedores brasileiros. Correr em uma das cidades mais populosas do mundo com uma herança e uma cultura tão ricas em termos de esporte a motor irá destacar o quanto São Paulo está apoiando a mudança por meio do encorajamento da adoção de veículos elétricos em benefício da saúde das pessoas e também do meio-ambiente.”

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, afirmou:

“A cidade de São Paulo recebe milhares de eventos culturais, esportivos e de negócios todos os anos e ter a Fórmula E no nosso calendário é motivo de orgulho e comemoração. Uma corrida com carros exclusivamente elétricos também vem ao encontro do nosso Programa de Metas, que tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como premissa de concepção e execução em cada um dos seus 77 pontos.”

Carlos Pignatari, governador em exercício de São Paulo:

“A capital de São Paulo, essa megalópole que temos aqui na América Latina, vem dando exemplos em várias áreas. Inclusive as mais difíceis de serem atendidas, que são as áreas ambiental, de tecnologia e de desenvolvimento social. São Paulo é a capital do entretenimento, São Paulo é uma capital que vem se desenvolvendo, gerando emprego, gerando renda, preservando o meio ambiente e, no próximo mês de março, também vai mostrar a tecnologia, o desenvolvimento e a velocidade de um carro elétrico, o que é algo impressionante. Parabéns a todos os que acreditaram neste evento, e que acreditam que o Brasil pode continuar fazendo a diferença na América Latina.”

Beatriz Sánchez, Diretora da Região das Américas e Membro do Conselho Executivo do Banco Julius Baer & Co. Ltd, falou:

“Há oito anos, a Julius Baer reconheceu o potencial da Fórmula E e decidiu investir no desenvolvimento da categoria. Juntos, tornamos a Fórmula E uma das mais importantes categorias do automobilismo mundial e um laboratório de sucesso para as inovações que impulsionam o futuro da mobilidade. Acreditamos firmemente que aqui no Brasil, talvez mais do que em qualquer outro lugar – em um país no qual o talento para o esporte a motor é mundialmente reconhecido -, a categoria e suas mensagens irão atrair grande atenção.”

Lucas di Grassi, piloto, Mahindra Racing:

“Mal posso esperar para correr em São Paulo no mês de março, e agradeço à Fórmula E e à Prefeitura de São Paulo por dar vida a esse sonho. Em grande parte o que me atraiu para o automobilismo foi ver o amor e a comoção dos brasileiros quando perdemos Ayrton Senna. Eu tinha nove anos e aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei na época que seria muito feliz se pudesse usar essa paixão para impactar as pessoas, pelo menos um pouco, com uma mensagem positiva, como ele fazia. Correr aqui de Fórmula E, com sua mensagem de sustentabilidade e responsabilidade com o meio ambiente, é a realização desse sonho. A pista no Sambódromo vai ficar incrível e a torcida vai poder assistir tudo bem de perto das arquibancadas. Não há sentimento melhor do que correr em casa. Sou o piloto com mais pontos na Fórmula E, com mais de 1.000, mas estes que vou marcar aqui serão os mais emocionantes!”

Sérgio Sette Câmara, piloto, NIO 333 Formula E Team:

“A temporada 9 vai ser definitivamente uma para ser assistida com atenção. Vou correr pela NIO 333 enquanto entramos em uma nova geração de carros – o Gen3. Correr em São Paulo fará desta uma temporada ainda mais especial. Não há nada como correr em casa com a torcida gritando seu nome. Vai ser incrível!”

Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo:

“É com grande alegria que a Confederação Brasileira de Automobilismo dá as boas vindas à Fórmula E no Brasil e graças ao prefeito Ricardo Nunes, Alberto Longo, Fórmula E e todas as equipes por este grande esforço. Estamos honrados e comprometidos na colaboração para fazer da Fórmula E em São Paulo um grande successo e se estabelecer como um dos eventos mais duradouros da categoria. O corpo técnico e desportivo da CBA é formado por profissionais da mais alta competência e está pronto para tornar este sonho em realidade, com a graça de Deus.”