Primeira edição do ‘Opala Night’ neste sábado (20)

Neste sábado (20), seguindo o calendário de comemoração aos 77 anos de Cosmópolis, a Prefeitura de Cosmópolis, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Esportes dá início ao projeto Opala Night.

O evento contará com encontro de carros antigos, praça de alimentação e show de pop rock nacional e internacional com o cantor Dinho e será realizado a partir das 16h na Praça do Rodrigo.

Para 2022, o evento será realizado mensalmente com muito rock and roll!

SERVIÇO

Opala Night

Quando: sábado, 20 de novembro a partir das 16h

Onde: Praça do Rodrigo

Entrada Gratuita