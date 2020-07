Primeira fase da revitalização do São Judas é entregue

Foi entregue no início da noite de ontem as obras da primeira fase da revitalização do Condomínio São Judas Tadeu, no Cubatão. O trabalho foi iniciado no ano passado com a retirada das leucenas e replantio de árvores nativas e a abertura de uma rua que faz ligação com as ruas Milico e Dr. Jovino Fernandes da Costa.

A partir de março desse ano a obra foi ampliada e o conjunto de melhorias contemplou a instalação de alambrado em torno dos oito blocos, construção de calçadas com guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico, construção de uma quadra poliesportiva com alambrado, troca da iluminação por lâmpadas de led, instalação de bancos de concreto, serviço de jardinagem e sinalização de trânsito, resultando no Espaço de Convívio e Lazer “Nelson Vieira Filho”.



A família do homenageado esteve no local e Márcio Vieira falou da emoção em ver o espaço levando o nome do seu pai. “Nossa família fica muito feliz e agradecida por essa homenagem ao nosso pai”. Nelson Vieira Filho foi servidor público por mais de 38 anos. Começou em 1956 como braçal e se aposentou em 1994 como Chefe do Setor de Fiscalização de Posturas . Morou na Rua Milico, no bairro do Cubatão. Foi casado com a Sra. Iolanda Duzzo Vieira e teve quatro filhos: Ângela, Márcio, Edmílson e Sandro.



“Essa é uma homenagem justa. E a felicidade por essa realização é enorme para mim e toda nossa Administração. Contando com o apoio do nosso deputado Barros Munhoz estamos aqui trazendo soluções de vários problemas antigos para os moradores”, discursou o Prefeito José Natalino Paganini.



O deputado Barros Munhoz falou da oportunidade de ter trabalhado com o homenageado. “Tive a honra de trabalhar com ele por seis anos. E hoje o homenageamos com esse belo espaço. Nada resiste ao trabalho honesto. E é isso que fizemos aqui”, disse.