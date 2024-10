PRIMEIRA FEIRA NOTURNA DE OUTUBRO É NESTA QUARTA NO PARQUE SANTA MARIA

Os frequentadores da Feira Noturna de Jaguariúna já têm presença garantida na primeira edição do evento no mês de outubro. É nesta quarta-feira, dia 2, no Parque Santa Maria. A entrada é gratuita e a feira acontece das 17h às 22h.

O evento semanal já se tornou uma das principais atrações da cidade e atrai um público bastante diversificado, com muita gastronomia, diversão para as crianças e música ao vivo. Nesta edição, a programação musical ficará por conta da dupla Preto e Gui.

Promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna se destaca por oferecer tudo o que uma boa feira de rua tem: barracas de frutas, verduras, artesanato local e uma variedade de alimentos, como pastéis e lanches, o que atrai cada vez mais moradores e turistas.

SERVIÇO

Feira Noturna de Jaguariúna

Dia: 02/10

Horário: das 17h às 22h

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003, Jardim Sônia

Atração musical: dupla Preto e Gui

Entrada gratuita