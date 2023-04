PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JAGUARIÚNA REALIZA AÇÃO SOCIAL NESTE FIM DE SEMANA PARA A POPULAÇÃO

Reportagem: Susi Baião

Neste sábado (22) e domingo (23), acontece a 2ª edição do PIBJ + Vida .

Uma ação social que levará serviços gratuitos aos moradores de Jaguariúna. A iniciativa é da Primeira Igreja Batista de Jaguariúna ( PIBJ), com parceria com o Projeto Servir .

O evento acontece na sede da igreja na Avenida Antonio Pinto Catão , 600, Jardim dos Ipês – ao lado do supermercado Dia .

Com início no sábado das 9h às 17h e domingo das 9h, às 15h.

Serão oferecidos no local os seguintes serviços:

– Saúde: dentistas, médicos, oftalmologistas, psicólogo

– Beleza: corte de cabelo e design de sobrancelha

– Recreação para as crianças: brincadeiras e pinturas de rosto

– Brechó com roupas a venda e doação

-Óculos a preço popular

-Veterinários e consultores

De acordo com o sr. Nelson Carvalho, pastor titular da igreja, o PIBJ+Vida nasceu do desejo de fazer um evento social destinado a atender a população mais carente da cidade, através de profissionais de diversas áreas como saúde, estética, jurídica, empresarial e crianças.

“Teremos cerca de 180 voluntários, da nossa igreja e do Projeto Servir (ligado a Ong Aprisco) e Conexão Prática (trailer odontológico e médico). Pretendemos atender gratuitamente pelo menos 700 pessoas em diversas áreas. A marca do evento será nosso amor e carinho pelas pessoas, inspirado no exemplo de Jesus”, explicou o pastor.

A primeira edição aconteceu em março deste ano e atendeu 500 pessoas.