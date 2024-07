PRIMEIRA RODADA DA TAÇA OURO DO AMADOR DE FUTSAL TEM 29 GOLS NO GINÁSIO DO AZULÃO

A primeira rodada da Taça Ouro do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna teve 29 gols nas quatro partidas disputadas no Ginásio do Azulão neste domingo, dia 21 de julho.

O Napoli derrotou o Planalto por 5 a 4. O Olímpicos também venceu por 5 a 2 a equipe Família Planalto. Já o Revelação derrotou o Resenha por 5 a 3 e o Barcelona venceu o Villa Nassif por 3 a 2.

A segunda rodada do campeonato acontece no próximo domingo, dia 28 de julho, a partir das 8h, no Azulão.

Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Foto: divulgação