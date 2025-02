Primeira rodada do Veterano acontece nesse sábado

A bola vai rolar neste sábado, 8 de fevereiro, no Estádio Municipal José Ferreira Neto. As equipes Rincão e Real Veteranos abrem a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Veterano, a partida acontece a partir das 15h.

No domingo, dia 9, Juventude e União de Amigos entram em campo às 8h e em seguida, às 9h45 a disputa acontece entre Explosão e Revelação.

Na próxima semana, dia 15, às 14h a bola rola entre União de Amigos e Explosão, seguido por Real Veteranos e Juventude às 15h45. E no domingo dia 16, às 8h15, Rincão e Revelação prometem agitar as redes do Estádio Municipal.

A competição continua na tarde do dia 22 com jogo entre Revelação e Juventude às 14h e o Explosão joga contra o Rincão às 8h15. No domingo dia 23, é a vez da partida entre Real Veteranos e União de amigos.

Em março, o Campeonato continua no dia 8 com Explosão e Real Veteranos às 14h e às 15h45, jogaço entre União de Amigos e Revelação. No dia 9, às 8h entram em campo Juventude e Rincão. A última rodada antes da etapa final acontece no dia 15 de março com disputa entre Rincão e União de Amigos às 14h seguidos por Juventude e Explosão às 15h45.

Os quatro melhores colocados da competição disputam no sábado dia 22 uma vaga na grande final que acontece no sábado dia 29 de março.