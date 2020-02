PRIMEIRO BAILE DA TERCEIRA IDADE DE 2020 TEM GRITO DE CARNAVAL

No clima do carnaval os idosos de Jaguariúna e cidades da região se divertiram no Baile da Terceira Idade. Ao som de marchinhas e samba, o evento realizado pela secretaria de assistência social da Prefeitura aconteceu no salão multimodal “Sylvio Venturini” com entrada gratuita.

O local recebeu decoração especial de carnaval e para animar ainda mais a festa foram distribuídos confete e serpentina. Durante toda a tarde os idosos dançaram bastante e aproveitaram para se divertir na primeira edição de 2020 do Baile da Terceira Idade.

Dona Edileuza Oliveira sanchez, se divertiu bastante e lembrou da sua juventude. “Eu sou apaixonada pelo carnaval de rua. Aqui no baile eu matei a saudade que estava das marchinhas”, contou a aposentada.

A secretária de assistência social, Andrea Dias Lizun, comentou que esse é o quarto ano que a Prefeitura realiza bailes para o pessoal da terceira idade e a festa é sempre um sucesso. “O grito de carnaval é muito esperado pelos idosos. É muito gratificante ver o quanto dançar faz bem para eles”, disse a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Ivair Oliveira