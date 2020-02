PRIMEIRO “BAILE DA TERCEIRA IDADE” DO ANO SERÁ EM CLIMA DE CARNAVAL E ACONTECE NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

Os idosos de Jaguariúna poderão se divertir e dançar muito na primeira edição do ano do tradicional “Baile da Terceira Idade”. Dessa vez, o evento realizado pela secretaria de assistência social da Prefeitura, será em clima de Carnaval e acontecerá na terça-feira, 11 de fevereiro, no salão multimodal “Sylvio Venturini”, a partir das 15h, com entrada gratuita.

Conforme a secretária de assistência social, Andrea Dias Lizun, o Baile da Terceira Idade chega ao seu quarto ano renovado, mas com a alegria de sempre. Nesta edição de carnaval, muitas músicas e marchinhas vão animar os convidados.

“O baile da Terceira Idade edição de carnaval é mais uma importante oportunidade de integração social dos moradores da nossa cidade. Será um grande momento de descontração que todos estão convidados a participar”, disse a secretária.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Ivair Oliveira