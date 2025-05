Primeiro botão de pânico é instalado na Zona Rural de Mogi Guaçu

Dispositivo amplia a segurança no campo e fortalece integração com a Guarda Civil Municipal

A Secretaria Municipal de Segurança de Mogi Guaçu, em parceria com a GCM e a Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM), instalou nesta quinta-feira (29) o primeiro botão de pânico na Zona Rural da cidade. O equipamento foi implantado em uma propriedade na região da Lagoa dos Patos.

O secretário de Segurança, Elzio Romualdo, explicou que, além da instalação, foi entregue ao proprietário um material explicativo detalhado sobre o uso do dispositivo. “Fizemos uma explanação técnica diretamente no local para garantir total entendimento sobre o funcionamento da ferramenta”, ressaltou.

O botão de pânico permite acionar ajuda em casos de flagrante, como roubos e furtos. A localização é imediatamente repassada ao CEGIM, que mantém contato direto com o solicitante e aciona as viaturas da GCM de forma ágil e precisa. A iniciativa faz parte de uma estratégia que já vem sendo utilizada com sucesso em outras frentes, como o Guardiã da Mulher e unidades de educação e saúde.

A Secretaria de Segurança prevê a expansão do projeto para outras propriedades rurais, reforçando a segurança no campo com a tecnologia de resposta rápida e silenciosa.