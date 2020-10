Primeiro campeonato realizado no Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), completa 10 anos

O campeonato Fanatici Kart foi o primeiro a ser realizado e a manter competições mensais desde o início do funcionamento do Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), em 2011. Teve início há dez anos, em 2010, mas se consolidou no San Marino por meio de um grupo de amigos apaixonados pelo esporte, que utilizam karts próprios.

O principal idealizador, Helvecio Peluso, o “Biro”, primeiro preparador a instalar sua equipe no San Marino, em outubro de 2011, conta que tudo começou entre amigos que pilotavam karts de aluguel. “Eles resolveram andar de kart (próprio), muitos já tinham corrido, mas estavam parados . Como foi aumentando o número de pilotos e resolvemos fazer três corridas, tipo um torneio de verão, para ver como seria, e daí em diante não parou mais, graças a Deus”, explica Biro.

As provas do Fanatici Kart aconteciam em outras pistas, antes da inauguração do Kartódromo San Marino, conforme o piloto Gino Tincani, outro idealizador do Fanatici e um dos mais antigos pilotos do grupo. “O San Marino é a nossa casa desde a inauguração. Antes, corríamos em três ou quatro pistas, hoje, fazemos as 12 etapas em Paulínia. Temos total apoio de todos, desde a administração até o pessoal de pista, e nos sentimos totalmente acolhidos lá”, ressalta.

Como atual organizador do campeonato, Tincani destaca que o Fanatici Kart é “muito disputado” e que possui custo bem acessível, se comparado a outros campeonatos. “Começamos em 2010 com 12 pilotos e hoje estamos com 30. Estamos no décimo ano e crescendo a cada temporada, hoje temos até fila de espera, mas limitamos o grid a 30 pilotos”, comemora.

São duas categorias, Master e Sprint, com 15 pilotos cada, competindo com motores 4T (tempos). A cada semestre, os três piores classificados da Master “descem” para a Sprint e os três melhores da Sprint ganham acento para competir na Master, esclarece Gino Tincani. “Isso dá uma dinâmica bem legal ao campeonato”.

Fanáticos por kart mantém relação familiar

Num grupo unido pela mesma paixão, as relações podem ser de parentesco, muitas vezes. É o caso dos irmãos Gino e Alfio Tincani, que competem nas categorias Master e Sprint do Fanatici Kart, respectivamente; do piloto Guilherme Volpe Giacomini, o mais novo do campeonato, e seu pai, Rogério Galvani Giacomini, competidores da Sprint; e do piloto Thiago Mazon, pai dos também pilotos Bruno e Diogo Mazon, todos da Master.

Guilherme Giacomini fala da experiência de correr com o pai e sobre o grupo. Segundo ele, apesar do clima “familiar”, ninguém abre mão de competir. “Acho muito legal competir com meu pai, mas também fico mais tenso e mais nervoso dividindo a pista com ele. O campeonato é muito grande e importante, competir com este grupo é muito legal e todos lá são competitivos”, atesta.

Mas o fato é que o Fanatici é formado predominantemente por amigos, que, mesmo competindo, acabaram construindo uma família, na opinião do piloto e organizador Gino Tincani .”Nós saímos juntos em finais de semana, viajamos juntos com as famílias dos pilotos, enfim, é uma amizade formada pelo kart que hoje vai muito além das pistas”, revela.

O preparador e principal idealizador, Biro, também reconhece o mesmo tipo de relação, no grupo. “O campeonato Fanatici, para mim, representa uma segunda família”.

Para mais informações sobre o campeonato, basta acessar o site www.fanaticikart.com.br .