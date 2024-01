Primeiro Cultura Rock de 2024 acontece nesta quinta em Artur Nogueira

Velha Guarda Rock e Keep On Rock se apresentam; evento tem entrada gratuita e acontece na Réplica da Estação a partir das 20h

O tradicional Cultura Rock reunirá os amantes da música nesta quinta-feira (11), na Réplica da Estação, em Artur Nogueira. A banda Velha Guarda Rock se apresentará a partir das 20h, em seguida, a Keep On Rock assumirá o palco. A entrada é gratuita.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o evento acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O valor adquirido no bar será direcionado ao Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho.

VELHA GUARDA ROCK

A Banda Velha Guarda Rock atualmente é composta por quatro músicos: Rony no vocal, Rodrigo Tischer na guitarra, Toninho Batera e Ricardo no contrabaixo. Sua formação inicial ocorreu em outubro de 2021, quando Rony participou como cantor em um evento de amigos em Paulínia. Nesse encontro, surgiu a ideia de montar uma banda com o propósito de tocar clássicos do Rock and Roll, abrangendo tanto o repertório nacional quanto internacional.

O nome Velha Guarda foi escolhido por estar alinhado com esse propósito. A banda tem diversos projetos para 2024, visando realizar shows em bares, eventos de rock e motoclubes, entre outros locais. Além disso, planejam expandir a família Velha Guarda, buscando a inclusão de mais um guitarrista e um tecladista.

KEEP ON ROCKA Banda Keep on Rock está de volta para mais uma apresentação em casa. Formada em 2013, a banda comemora seus 10 anos no Cultura Rock. Ao longo desse tempo, a Keep on Rock já passou por diversas cidades dentro e fora do estado, participando de vários eventos importantes, como Encontros de Motociclistas em toda a região, Festivais de Inverno e renomados bares e restaurantes.

Na bateria, temos Vinicius Del Àlamo; na guitarra, Hélio Henrique; nos vocais e violão, Luis Fonseca; e no baixo, Renato Carlini.

Os quatro integrantes da Keep on Rock prometem um show repleto dos maiores clássicos do Rock para animar a noite do Cultura Rock.