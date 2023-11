PRIMEIRO DIA DA FORMATURA DO PROERD REÚNE 160 ESTUDANTES NO CENTRO CULTURAL

Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, 160 estudantes dos 5º anos das EMEFs Profª Emília Vedovello Pedroso e Profª Isaura Ana de Freitas Campos do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic) se formaram no 2º semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar com apoio da Secretaria Municipal da Educação.

A cerimônia foi realizada no Teatro Tupec, do Centro Cultural e contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel. Os três estudantes que se destacaram na redação realizada no final da formação receberam medalhas e certificados de honra ao mérito.

A formatura continua nesta terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de novembro, no mesmo local, às 19h, assim totalizando cerca de 630 alunos dos 5º anos diplomados da rede municipal.