PRIMEIRO ‘JAGUAR BEAUTY’ ACONTECE NA PRÓXIMA SEGUNDA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, realiza na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, o Jaguar Beauty, o primeiro evento de empreendedorismo da área da beleza em Jaguariúna, que acontecerá no Teatro Municipal Dona Zenaide, às 14h.

As inscrições são gratuitas e ainda podem ser feitas até sexta-feira, dia 9 de maio, pelo link https://tinyurl.com/2y2d5xea.

Segundo a secretaria, a iniciativa é destinada a cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures, podólogos, maquiadores, depiladores, massoterapeutas, esteticistas, designers, profissionais de alongamento de unhas, colorimetrias, cortes, clínicas de estética e outras especializações.

O evento contará com palestras, homenagens, dinâmica de grandes nomes do mercado da beleza nacional e internacional, kits gratuitos, brindes e diversos sorteios.

Para as empresas inscritas, haverá também um sorteio de uma diária no Hotel Palácio Tangará, parceiro do Jaguar Beauty.

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (19) 9912-4782.

1º JAGUAR BEAUTY

Data: 12/05

Horário: 14h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide – Rua Alfredo Bueno, 1.151, no Centro

Inscrições gratuitas no link: https://tinyurl.com/2y2d5xea