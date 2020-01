Primeiro vestibular de Medicina da “Franco Montoro” atrai 133 candidatos em Mogi Guaçu

Ocorreu neste domingo, 19, o primeiro vestibular do curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”. Dos 153 inscritos, 133 estiveram na FEG (Fundação Educacional Guaçuana), onde foi realizado o único dia de vestibular.

A prova foi aplicada pela Fundação Vunesp. Os portões da escola foram fechados pouco depois das 13h30, onde havia um grande número de presentes. A prova teve duração total de cinco horas.

Os candidatos vieram de várias partes, como da região metropolitana de São Paulo, da região de Campinas, do sul de Minas Gerais e também do Mato Grosso do Sul.

Para os acompanhantes a direção da “Franco Montoro” reservou uma programação especial, com dia de visitação às dependências do campus Cachoeira, onde hoje estão concentrados todos os cursos de graduação da instituição e é onde também funcionará o curso de Medicina.

O prefeito Walter Caveanha acompanhou as atividades durante todo o dia e viu a satisfação de muitos pais com a estrutura oferecida pela instituição. São 60 vagas no primeiro ano do curso de Medicina. O curso recebeu aprovação pelo Conselho Estadual de Educação.

O processo seletivo teve fase única, com aplicação de duas provas, contendo, respectivamente, questões dissertativas e objetivas e uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

A prova 1 teve caráter eliminatório, constituída por oito questões dissertativas, distribuídas em Química e Biologia. A prova 2 de caráter eliminatório foi constituída por 40 questões objetivas, distribuídas em Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física.

O resultado final contendo lista de aprovação será divulgado no dia 3 de fevereiro nos sites da “Franco Montoro” (www.francomontoro.com.br) e da Vunesp (www.vunesp.com.br).