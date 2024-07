Prisão em por Porte Ilegal de Arma de Fogo em Mogi Guaçu

Na noite de 6 de julho, um incidente de porte ilegal de arma de fogo ocorreu em Mogi Guaçu, resultando na prisão de J. ., segurança de um mercado, após uma ameaça mútua com o cliente P.

Detalhes do Incidente

Segundo informações colhidas no local, o cliente P. relatou ter sido seguido e ameaçado pelo segurança J., que supostamente sacou sua arma de fogo. Em contrapartida, J. afirmou ter sido ameaçado de morte pelo cliente durante sua ronda no mercado e negou ter sacado sua arma em qualquer momento. Questionado sobre o armamento, J. revelou que estava guardado em seu veículo particular. A arma, uma pistola Taurus GX4, calibre 9mm, estava acompanhada de três carregadores contendo um total de 35 munições, sendo 28 de ponta oca e 7 de ponta ogival.

Procedimentos Policiais

Durante a abordagem, J. declarou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), mas não apresentou a documentação referente à arma no momento. Todos os envolvidos foram conduzidos à CPJ onde o irmão de J. apresentou os documentos do armamento a pedido dele próprio.

Após tomar ciência dos fatos e das circunstâncias envolvendo a arma de calibre restrito, o Delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência por porte ilegal de arma de fogo. A situação culminou na prisão em flagrante de J. , além da apreensão do armamento e das munições.