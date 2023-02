Processo seletivo do CEMMIL prevê 15 vagas para trabalhar em Mogi Mirim

O Consórcio Intermunicipal – CEMMIL Para o Desenvolvimento Sustentável está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo visando a contratação de profissionais para prestar serviços nos municípios de abrangência do órgão. Para trabalhar para a Prefeitura de Mogi Mirim, estão sendo ofertadas 15 vagas para três ocupações diferentes. A prova objetiva, para todos os empregos, está prevista para ser aplicada no dia 12 de março.

Os interessados devem se inscrever até às 16h00 do dia 27 deste mês, pelo site www.sigmarh.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 35,00. Com carga horária semanal de 44 horas, a remuneração dos aprovados irá variar de R$1.302,00 a R$2.217,98, mais vale-alimentação e auxílio-transporte.

Para Mogi Mirim, o processo prevê 10 vagas para o cargo de serviços gerais, com salário de R$ 1.302,00 e exigências de ensino fundamental incompleto e aprovação na prova objetiva e de aptidão física; três vagas para motorista, com salário de R$ 2.217,98, ensino fundamental Incompleto + CNH “D” ou “E” e aprovação nas provas objetiva e prática na condução de caminhões; e duas vagas para pedreiro, com salário de R$ 1.540,17, ensino fundamental incompleto e aprovação nas provas objetiva e prática.

As informações contendo o local e horário para realização da prova objetiva serão publicadas no dia 3 de março, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mogi Guaçu, sede do Consórcio, no Jornal Oficial de Mogi Mirim, no Diário Eletrônico Oficial de Aguaí e divulgados nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br. O resultado da prova objetiva e a convocação para as provas prática e de aptidão física será publicado no dia 17 de março.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas na consulta ao edital disponível em www.cemmil.com.br.