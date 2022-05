Procon Notifica Correio de Engenheiro Coelho

E os Correios de Engenheiro Coelho continua causando descontentamento a população, agora, o motivo do entrave é referente ao horário de atendimento, que no decorrer da pandemia foi reduzido e até o presente momento ainda não voltou a normalidade.

Os usuários que precisam usar o serviço no município, acabam tendo que ficar na agência um tempo significativo além de outros mediante a compromissos matutino ficarem impedidos de usufruir dos serviços.

Como se já não o bastasse a questão do horário que atende só das 09h às 13h, os usuários são obrigados ainda a conviver com utiliza a lentidão no atendimento, o que faz com que a população amargue longas filas e horas de espera.

Ao tomar conhecimento dos problemas enfrentados pela população, Diretor e Coordenador do Procon, Jonathan Favere (Sorriso), com base na Lei Municipal Número 909/2014, notificou a Agência para que seja cumprida as normativas do município.

Segundo o Coordenador, no Artigo 2, Inciso II, referente a acomodação do público nos locais de atendimento, a lei dispõe que, deve-se ter um número mínimo inferior a 15 assentos para que o usuário possa se acomodar. Além disso explica o Diretor, de acordo com o Inciso III, o tempo de tolerância de espera não pode ultrapassar os 30 minutos recomendados pela legislação municipal.

Sorriso, como é conhecido popularmente na cidade, expediu um oficio notificando a estatal de Engenheiro coelho, no último dia 09. Segundo o oficio, as Agências dos Correios de Engenheiro Coelho tem 15 dias para se manifestar e corrigir as infrações, caso as recomendações sejam ignoradas medidas legais poderão adotas, inclusive passivo de multa diária contra a prestadora de serviços.

“O Procon vai estar sempre a disposição da população e também estará sempre de olho nos fornecedores para que possa ser cumprido o código de defesa do consumidor”, Jonathan Favere (Sorriso), Diretor e Coordenador do Procon

Procurada, em nota, ao ser questionado sobre os problemas, as agências dos Correios disse lamentar os transtornos e que o horário convencional de atendimento será retomado em junho.

Confira a nota:

“Os Correios lamentam os transtornos e informam que o horário de atendimento reduzido acontece em caráter excepcional. O horário convencional de atendimento ao público será retomado em junho.

Os Correios seguem trabalhando para viabilizar, com segurança, a continuidade de suas atividades e permanecem à disposição da população pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100, pelo chat ou pelo Fale Conosco no site https://www.correios.com.br/falecomoscorreios/central-de-atendimento.”

Ainda de acordo com o Diretor do Procon, “É necessário que as pessoas ao se sentirem lesadas busquem os órgãos de defesa competentes para que se possa valer os direitos que lhe assistem, caso você seja prejudicado e não procure os órgãos competentes, você acabará deixando com que o problema siga se repetindo”, finaliza.