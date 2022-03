Procon se reúne com bancos para estreitar relações

Na última terça-feira, 22, o vice-prefeito e Secretário de Negócios Jurídicos Mário da Fonseca e a responsável pelo Procon de Itapira, Gabriela Stefanini, se reuniram com representantes das agências bancárias do município.

O encontro teve como principais objetivos estreitar relações entre as partes e, assim, ter mais agilidade na solução de conflitos e também para verificar quais são as principais dificuldades do momento do atendimento ao cliente. Estiveram presentes representantes dos bancos Brasil e Bradesco.

Conforme explica Gabriela Stefanini, foi feito um questionário com os presentes para averiguação das dificuldades de cada agência. “O intuito foi verificar em quais pontos os bancos têm tido mais dificuldades em tratar com os consumidores e também fazer um comparativo com o público alvo e as questões que chegam até o Procon”, disse.

Gabriela adiantou que o que foi apurado é que o público que está enfrentando mais dificuldades atualmente é o de idosos. “A partir disso estamos desenvolvendo um projeto educativo com palestras de orientação direcionadas a esse público e envolvendo as instituições bancárias”, revelou.

Os demais bancos que não compareceram à reunião serão novamente oficiados para que forneçam as informações relativas às suas agências locais.