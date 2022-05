Procurado e Capturado

Durante patrulhamento Tático a Polícia recebeu informações do serviço de inteligência de um indivíduo procurado pela justiça, com mandado de prisão expedido em maio, pela prática do ilícito penal de estupro de vulnerável.

De posse dessas informações foi averiguado pelos agentes três endereços, no qual o suspeito não foi encontrado.

No entanto, mais tarde a policia conseguiu a confirmação de um quarto endereço do procurado, onde o mesmo foi localizado saindo da residência, no Condomínio Pantanal I, na Chácara Pantanal – Mogi Guaçu/SP

Indivíduo conduzido a CPJ de Mogi Guaçu por onde permaneceu a disposição da justiça, a cumprir pena de 5 anos e 4 meses Art. 217-A c/c Art. 14, II ambos do CP, em regime fechado.