JAGUARIÚNA INAUGURA CRECHE NO PARQUE DOS IPÊS COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR TARCÍSIO DE FREITAS NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna vai inaugurar neste sábado, dia 21 de setembro, às 9h, o Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Narciza Bertinati Barbosa, no Parque dos Ipês, em cerimônia que contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Gustavo Reis.

A nova creche municipal está localizada na Rua de Cara, nº 216, no Parque dos Ipês, e abrirá 110 novas vagas para crianças de 0 a 3 anos, um importante reforço para a rede pública de educação infantil. A obra foi realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo com investimentos de R$ 2 milhões.

O prédio possui 651,78 m² de área construída num terreno de 1.715,24 m² e conta com secretaria, administração, banheiros, lactário, fraldário, salas de atividades, refeitório, cozinha, despensa, entre outros espaços.

“A inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) do Parque dos Ipês é um marco importante para Jaguariúna, reforçando o nosso compromisso com a educação infantil de qualidade. Esta nova creche, que abre 110 novas vagas para crianças de 0 a 3 anos, vai atender uma demanda crescente da nossa cidade, oferecendo um ambiente moderno e adequado para o desenvolvimento integral das nossas crianças. A parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que permitiu um investimento de R$ 2 milhões nesta obra, foi essencial para a concretização deste projeto, que conta com uma estrutura completa e preparada para acolher nossas famílias”, afirma o prefeito Gustavo Reis.

“Mais uma nova creche seguindo todos os modelos e padrões de excelência, assim como as exigências das normas técnicas para o acolhimento e o bem cuidar de bebês recém-nascidos até completar os 3 anos e 11 meses de idade. É mais um Centro de Educação Infantil que está sendo entregue em uma parceria do Governo do Estado, pelo governador Tarcísio de Freitas, juntamente com o prefeito Gustavo Reis. Jaguariúna é reconhecida como o município que tem as melhores creches do Estado de São Paulo. Estes dois líderes investem de forma precisa na educação, para atender todas as crianças, desde a sua mais tenra idade”, afirmou a secretária de Educação de Jaguariúna, Célia Leão.

SERVIÇO

Inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Profª. Narciza Bertinati Barbosa

Data: 21/09 (sábado)

Horário: 9h

Local: Rua de Cara, nº 216, Parque dos Ipês – Jaguariúna

Com a presença do governador Tarcísio de Freitas