Procurado é Capturado pela Polícia Durante Patrulhamento em Mogi Mirim

Na manhã de 26 de julho, durante patrulhamento de supervisão na área da 2ª Companhia da cidade de Mogi Mirim, a equipe policial realizou a abordagem de um indivíduo identificado como E. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados criminais do suspeito via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), constatou-se a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

O mandado, foi pelo Departamento de Execuções Criminais da 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Campinas em 22 de julho de 2024. Dada a situação, a equipe policial conduziu E. até a Delegacia de Polícia de Mogi Mirim.

Na delegacia, o delegado de plantão foi informado dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência de natureza: captura de procurado. A família do detido e o próprio E. foram cientificados dos seus direitos conforme preconiza a Lei.

A atuação eficiente da equipe policial em Mogi Mirim demonstra o compromisso contínuo com a segurança pública e o cumprimento da justiça.