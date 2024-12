Procurado pela Justiça é Capturado no Centro de Mogi Guaçu

Na tarde do dia 22 de dezembro, uma equipe policial em patrulhamento pelo centro de Mogi Guaçu conseguiu localizar e prender D.O.A., que constava como procurado pela Justiça.

Durante abordagem de rotina, os agentes realizaram uma busca pessoal e, por meio da consulta dos dados no aplicativo Muralha Digital, confirmaram que o indivíduo estava com mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Judiciária, onde a delegada de plantão, ratificou a prisão com base no cumprimento do mandado previsto no artigo 24 da Lei 11.340/06.

O detido permanece à disposição da Justiça, e o caso reforça a eficácia das ações preventivas e tecnológicas das forças de segurança na região.