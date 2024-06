Procurado por Estupro é Capturado em Mogi Mirim Durante Operação Impacto

Na noite de 12 de junho, uma operação da Polícia Militar em Mogi Mirim resultou na captura de um indivíduo procurado pela Justiça. O indiciado, identificado como P., de 33 anos, foi detido pela equipe de Força Tática durante a Operação Impacto, que visa prevenir atos ilícitos e manter a segurança na região.

A ação ocorreu na área da 2ª Companhia do município, quando a equipe policial foi acionada por um morador do bairro. Segundo o relato, uma briga de casal estaria acontecendo e a mulher envolvida estaria ferida.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram contato com os residentes, que negaram qualquer tipo de agressão. No entanto, ao realizarem consultas junto ao COPOM, foi constatado que P. estava com um mandado de prisão em aberto por estupro.

Diante desta situação, os policiais deram voz de prisão ao indiciado. Após as medidas administrativas realizadas pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, P. foi encaminhado para uma cela provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, continua a mostrar resultados significativos no combate à criminalidade, garantindo a segurança dos cidadãos e a eficácia na captura de procurados pela Justiça.