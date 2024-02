Procurado por evasão é capturado em Itapira durante Operação Carnaval

Da Redação

Na noite de 12 de fevereiro, durante a Operação Carnaval, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar em patrulhamento na cidade de Itapira, teve um encontro inesperado com um indivíduo em via pública que chamou a atenção dos policiais. A atitude suspeita do indivíduo ao tentar esconder uma sacola plástica debaixo da camiseta despertou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Após a abordagem e uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao ser questionado sobre sua identidade, o indivíduo identificou-se como J. S. F., porém, com informações contraditórias sobre sua data de nascimento. Diante dessa inconsistência, os policiais deslocaram-se até a residência indicada pelo abordado, onde entraram em contato com sua mãe, senhora V., que esclareceu que o indivíduo abordado era seu filho J.F. P. S. F., e que J. seria seu outro filho, que encontrava-se trabalhando.

Ao ser confrontado novamente com as informações, o indivíduo confessou que estava evadido do sistema penitenciário desde o dia 08 de fevereiro de 2024, onde cumpria pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas. Segundo ele, durante a prestação de serviço externo, rompeu a tornozeleira eletrônica e evadiu-se do trabalho.

Após a confirmação da situação do indivíduo via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi constatado que ele estava evadido do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. Diante disso, foi dada voz de prisão ao indiciado, seus direitos constitucionais foram lidos e sua genitora foi cientificada da prisão, sendo entregues a ela seus pertences.

O caso foi comunicado ao delegado de plantão na CPJ de Mogi Guaçu, que ratificou a voz de prisão e determinou o recolhimento do indiciado à cela provisória, onde permanecerá à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.