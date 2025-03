Procurado por feminicídio no Paraná é preso na SP-340, em Santo Antônio de Posse

Um homem de 39 anos, procurado pelo feminicídio de sua esposa no Paraná, foi preso nesta sexta-feira (21) na Rodovia SP-340, em Santo Antônio de Posse, após monitoramento da Polícia Militar.

O suspeito confessou ter cometido o crime no último dia 11, em Iporã (PR). A vítima, Clarisse, foi encontrada morta após um incêndio em sua residência. Segundo a Polícia Civil, havia indícios de que o incêndio teria sido criminoso. As filhas do casal não estavam na casa no momento do crime, pois estavam com a sogra de Clarisse, onde o marido da vítima vinha morando desde a separação, há cerca de um mês.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito passou pelas cidades de Santo Antônio de Posse e Holambra antes de ser localizado. Durante patrulhamento na rodovia, os policiais avistaram o veículo em que ele estava saindo de um posto de combustível e realizaram a abordagem.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Jaguariúna, onde permanece à disposição da Justiça.