Procurados da Justiça são capturados pelo SIG de Pedreira.

Indivíduos procurados em decorrência de mandados prisionais oriundos da Comarca de Amparo foram surpreendidos pela equipe do SIG da Polícia Civil de Pedreira, na última quarta-feira, dia 29, no Jardim Marajoara, na cidade de Pedreira.

As prisões ocorreram quando os “Tiras” do Setor de Investigações Gerais (SIG), receberam informações de inteligência policial, de que os “procurados” estavam homiziados em um imóvel no referido bairro.