Produção de cana-de-açúcar sofre com estresses hídrico e diminuição da biomassa na cultura

A utilização de produtos biológicos para proteção e desenvolvimento da cana-de-açúcar tem sido uma das mais eficazes soluções para auxiliar os produtores a obterem alta produtividade e rentabilidade, aliado também ao viés da sustentabilidade, que o setor está aplicando ao negócio. Nesse sentido, a mais nova tecnologia da Biotrop, empresa dentre as líderes do setor, que desenvolve e fabrica soluções biológicas e naturais para diversos cultivos, promete ser uma grande aliada. Trata-se do Stimutrop Premium: tecnologia desenvolvida para a estimulação de crescimento, que favorece o enraizamento, promovendo maior obtenção de água e energia.

O inovador bioinsumo, que tem tecnologia patenteada pela Biotrop, foi desenvolvido especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, e é formulado a partir da biossíntese e estabilização do ácido indolacético (AIA), que apresenta efeitos em diversas funções fisiológicas da planta, como o estabelecimento inicial e melhoria do sistema radicular, além de ser responsável pelo crescimento e desenvolvimento. Sua composição possui também fotoproteção e maior estabilidade na prateleira, preservando a concentração do hormônio vegetal. Essa inovação garantiu à Biotrop o prêmio de Melhor Inovação em Formulação pela comissão do Crop Science Awards, prestigioso concurso internacional da indústria de insumos.

O Ácido Indolacético é uma auxina, um hormônio de crescimento que promove o alongamento celular diferencial e funciona como regulador do crescimento dos vegetais. Na formulação do Stimutrop Premium, o hormônio é obtido por vias biológicas, eliminando a necessidade de fontes sintéticas, sendo, portanto, uma tecnologia amigável ao meio ambiente.

O bioinsumo promove estímulo ao perfilhamento e ao aumento da espessura dos colmos, além de favorecer a conversão de CO2 em biomassa vegetal através do sequestro de carbono. “É um produto único, que vai entregar excelentes resultados para o setor sucroenergético”, conclui Éderson.

O produto já está disponível ao mercado, podendo ser acessado via distribuidores Biotrop de todo o país. O lançamento oficial foi realizado no mês de junho e disponibilizado no Youtube da empresa (https://www.youtube.com/biotropbr) em live com informações detalhadas sobre o produto. Saiba mais sobre a solução também no site: https://biotrop.com.br.

