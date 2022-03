Produtores apresentam novidades em flores e plantas no Veilling Market, que começa nesta quinta-feira

A feira, realizada pela Cooperativa Veilling Holambra, garante a antecipação dos negócios do setor. O evento, que bate recorde de participação de produtores nesta sua 23ª edição, reúne atacadistas de todo o Brasil, redes de autosserviço, floriculturas, shoppings e garden centers.

A 23ª edição do Veilling Market acontece nesta quinta (17) e sexta-feira (18), com lançamentos de flores e plantas ornamentais que incluem novas variedades de antúrios, cactos, alocásias, calandium mini, flor balão e até a Honeybells, a famosa flor do Beija-Flor. Ao todo cerca de 600 principais atacadistas de todo o Brasil, redes de autosserviço, floriculturas, shoppings e garden centers terão acesso direto aos produtores, presencial ou de forma virtual, para conhecer os novos produtos e as tendências do mercado de flores e plantas ornamentais e realizar negociações a médio e longo prazos.

Entre os lançamentos estão a planta ornamental Honeybells Cuphea, na cuia 26 (C26), desenvolvida pelo breeder (melhorista) Ball Flora Plant e que chega ao mercado por meio da empresa Poliagri Flores e Plantas. De fácil manutenção e com floração intensa, suas inúmeras florezinhas tubulares, em vermelho intenso e cheias de néctar, atraem diversos polinizadores quando deixadas em ambientes abertos ou próximos a portas e janelas à meia-sombra para receber a luz do Sol por algumas horas do dia. Perene e muito resistente, a Honeybells é tolerante a climas extremos (muito calor ou muito frio) e à falta de água por um longo período. Mesmo assim permanece boa parte do ano florida, sendo ótima para compor canteiros, ser utilizada em jardineiras ou em cuias pendentes. Planta Vencedora do prêmio Plants of Distinction da Universidade da Geórgia em 2019, é ainda muito resistente a pragas e doenças e, além disso, é uma planta autolimpante – as flores velhas caem à medida que as novas se formam.

A Lavina Flores e Plantas apresentará o Cactus Echinocactus Grusonii, no pote 11, conhecido popularmente por cactos “Cadeira de Sogra”, uma brincadeira irreverente para se referir aos diversos espinhos desta espécie mexicana de cactos que, agora, está sendo comercializada também individualmente.Já a Acosta Plantas Ornamentais mostrará a Alocasia Regal Shields, no pote 23. Essa imponente planta ornamental possui uma variedade com vigorosas folhas em tom verde escuro e formato arredondado, apelidada carinhosamente de “Orelha de Elefante”. Ela é capaz de transformar qualquer espaço em um ambiente charmoso e requintando. Marcante e cheia de estilo, a Regal Shield rouba a cena e pode se tornar uma verdadeira anfitriã para os convidados, tanto no jardim, em vasos de médio e grande portes na entrada da casa ou da empresa, quanto em ambientes internos bem iluminados, sendo um verdadeiro diferencial na decoração.

A Floreada, por sua vez, oferecerá aos clientes a Resine Herbstii, no pote 15. Conhecida como “Coração Magoado”, esta é uma versão de tonalidade vermelho intenso. Impossível ficar indiferente à linda folhagem apresentada. Tão versátil e contrastante dará um toque especial ao jardim ou varanda. De fácil manutenção e cuidados, a Iresine precisa de luminosidade abundante e incidência solar por algumas horas.Outro destaque é a “Flor-balão” (Platycodon grandiflorus), do Sítio Três Estrelas.Lançada no final do ano passado, é uma flor do campo originária do Japão e da Coréia do Sul, que recebeu este nome devido ao formato de seus botões que se assemelham a um balãozinho. A “Flor-balão”, ou “Campainha Chinesa”, como também é conhecida em algumas regiões, é uma planta de fácil manutenção e suas flores apresentam diferentes tonalidades de azul, violeta, rosa e branco, de acordo com a variedade.

A Manati Flores também anuncia três novas variedades de antúrios de corte – Impulz, Máxima Violeta e Zafira -, desenvolvidas pela empresa melhorista holandesa Anthura (breeder) e muito aguardadas pelos decoradores. As novas variedades de antúrios de corte chegaram para ampliar as opções desta exuberante e requintada flor. O melhoramento genético resultou em plantas com maior durabilidade, capazes de permanecer vistosas por muito mais tempo, prolongando sua vida útil comercial, e, ao mesmo tempo, conferindo longevidade aos arranjos e buquês.Desta forma, são consideradas “variedades Premium”, graças à alta durabilidade quando comparadas aos demais antúrios de corte. Um ganho expressivo para os profissionais da decoração e para quem gosta de ter lindos vasos com flores de corte em casa. A partir do Veiling Market, essas novas variedades de flores e plantas ornamentais estarão disponíveis para o mercado de todo o Brasil.

Participação recorde

Este ano, a feira já conta com um número recorde de produtores participantes, totalizando 151 cooperados, dos quais 81 são de plantas ornamentais, 21 de flores de corte e 49 de flores em vaso. Por meio desta negociação direta, os compradores poderão fazer reservas ou aquisições antecipadas das produções de flores e plantas para garantir bons preços, independentemente das oscilações de mercado, inclusive em datas especiais, como o Dia das Mães.

A exemplo da edição passada, em 2021, tanto a exposição quanto as negociações serão híbridas, contemplando os formatos presencial e online. Haverá transmissão ao vivo do evento no site http://www.veilingmarket.com.br e em todas as redes sociais da Cooperativa Veiling Holambra (CVH). A programação inclui lives e palestras e um leilão beneficente em prol de instituições filantrópicas.“O objetivo é promover o encontro dos nossos produtores com os profissionais ligados a todos os elos da cadeia de flores e plantas, como atacadistas, redes de autosserviço (supermercados, bricolagem, pet shops), floristas, decoradores, paisagistas e designers de interiores, entre outros. O Veiling Market permite também, de forma simples e direta, obter um feedback do mercado e identificar as tendências e nichos comerciais para favorecer o fechamento de novos negócios. Por isso, trata-se de oportunidade única para que os produtores realizem bons negócios e parcerias e fortaleçam o networking”, explica Thamara D’Angieri, gerente de Marketing da CVH.

Veiling online

O sistema Veiling Online é uma opção de compras da Cooperativa Veiling Holambra, pois permite o acesso a todo o mix de produtos dos cerca de 400 produtores cooperados de forma rápida, segura e transparente, em um ambiente dinâmico e moderno. Ele funciona como um webshop no qual a escolha das flores e plantas se dá por meio de fotos. A venda é direta, em tempo real, para os distribuidores, atacadistas, autosserviços, floriculturas, shoppings, garden centers etc. O sistema contempla aplicativos para tablets e smartphones. As compras podem ser feitas 24 horas por dia, de qualquer lugar. O estoque é atualizado diariamente e os preços serão sempre de acordo com o mercado.