Professor da Fatec vai participar de feira de ciências em Dubai

Um projeto que está sendo desenvolvido nos laboratórios da Fatec (Faculdade de Tecnologia) “Arthur de Azevedo”, de Mogi Mirim, foi classificado para a Milset Expo-Sciences Asia 2022, feira de ciências e tecnologia que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no período de 20 a 25 deste mês de fevereiro.

Trata-se de uma assistente virtual para pessoas com deficiência que utilizam cadeiras de rodas. O software funciona por comandos de voz e, além de permitir o controle do veículo, dá autonomia ao usuário ao desempenhar tarefas como acender a luz, ligar eletroeletrônicos, entre outras. Também identifica buracos e obstáculos no caminho, evitando acidentes.

O projeto teve início em 2018, quando o professor dos cursos de Mecatrônica Industrial e Projetos Mecânicos da Fatec de Mogi Mirim, Eliandro Silva, também dava aula na Escola Estadual Padre Longino Vastbinder, de Mogi Guaçu. Nas aulas de Física e de Robótica, o educador decidiu fomentar nos alunos o interesse pela pesquisa.

“O desenvolvimento de projetos deixa os estudantes mais preparados para chegarem ao Ensino Superior”, avalia. Desde então, o educador tem orientado os estudantes Marcos Magalhães e Emilly dos Santos no desenvolvimento da Orianna, como foi nomeada a assistente virtual.

Inicialmente, a tecnologia foi aplicada a uma cadeira de rodas em escala reduzida. Agora, nos laboratórios da Fatec, está sendo desenvolvido um protótipo em tamanho real. Depois de anos de trabalho, o reconhecimento pelo esforço chegou na forma de diversos prêmios, entre eles, o primeiro lugar na Feira Internacional de Tecnologias para a Inclusão, disputada na Argentina.

A conquista valeu o credenciamento para ir a Dubai. A apresentação do projeto no Milset Expo-Sciences Asia 2022 vai ficar a cargo do professor Eliandro e do aluno Marcos.