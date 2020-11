Professor da Unifeob é homenageado por atuação nos incêndios

Na manhã de quarta-feira (18), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo realizaram uma cerimônia para homenagear todos os voluntários que colaboraram com o Corpo de Bombeiros na Operação Corta Fogo 2020, cujo objetivo foi extinguir as chamas que atingiram a Serra da Paulista e o município de Águas da Prata durante o mês de setembro. Na ocasião, o Professor Plínio Aiub, responsável por coordenar as equipes de buscas ativas a animais feridos e desabrigados nas regiões afetadas, foi certificado por sua participação.

Durante o evento, comunicou-se que os incêndios foram um acidente ambiental sem precedentes no Estado de São Paulo e cerca de 150 voluntários colaboraram efetivamente, tanto na ação direta contra o fogo, quanto em benefício dos animais. “Eu fiquei muito emocionado. Apesar do motivo triste, lembrei do envolvimento dos estudantes, da oportunidade que tiveram de vivenciar o que ensinamos nas aulas teóricas”, afirma Plínio. “Exercemos a busca ativa, o resgate de fauna, os primeiros socorros. Eu fiquei muito satisfeito institucionalmente por saber que a gente teve o apoio do Ponto de Atendimento Veterinário, dos alunos e da Reitoria, divulgando a participação da Unifeob”.

A solenidade aconteceu no Espaço Celebration “Geraldo Marcon”, no Distrito Industrial. Estiveram presentes os voluntários homenageados, autoridades dos poderes executivo e legislativo, além dos batalhões do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. “Foi muito emocionante saber que a corporação lembrou da gente, da minha pessoa como coordenador das buscas”, relata o professor. “É muito motivador saber que os estudantes puderam participar. Eles se inspiraram: muitos falaram que, nesse momento de aulas on-line, a situação de busca ativa com a possibilidade de aplicar os conhecimentos valeu muito a pena, principalmente por ter sido uma situação difícil, de acidente ambiental”.

Unifeob em defesa do meio ambiente

Durante os lamentáveis episódios de focos de incêndio na Serra da Paulista e no município de Águas da Prata, a Unifeob foi reconhecida nacionalmente por suas iniciativas de instalar um Ponto de Atendimento Veterinário no KM 7,5 da Estrada da Serra da Paulista, no Sítio Ipê Amarelo; enviar equipes de buscas ativas lideradas pelo médico veterinário e professor da instituição Plínio Aiub, a regiões devastadas pelo fogo; e divulgar e incentivar a doação de água e alimentos para os demais voluntários.

As ações coordenadas do Hospital Veterinário da Unifeob e voluntários conseguiram resgatar 4 lagartos, 1 bezerro, 2 ouriços, 2 tatupebas, 1 paca, 1 pica-pau, 2 sapos, 1 lebre, 2 serpentes (cascavel e jararaca) 1 gambá, lacraias e larvas de madeira, além de conscientizar toda a comunidade por vídeos e textos informativos.