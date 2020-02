PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAGUARIÚNA FAZEM CAPACITAÇÃO

essores da rede municipal de ensino de Jaguariúna realizam nesta semana a capacitação semestral do sistema apostilado NAME Pearson. O objetivo é dar continuidade à formação do professor e, também, tornar mais eficiente o uso das apostilas em sala de aula.

O curso – realizado no campus do Unifaj (Centro Universitário de Jaguariúna) – é dividido em três etapas. A primeira, realizada na quarta-feira (19), foi oferecida aos gestores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 e2.

Nesta quinta, dia 20 de fevereiro, a formação é para os professores da Educação Infantil e professores do Fundamental 1, além de monitores da Educação Especial.

Encerrando a capacitação, nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a formação será para os professores do Fundamental 2 (do 1º ao 9º anos), dividida por área de conhecimento.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira