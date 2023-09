Profissionais da área da Educação passam por capacitação em Primeiros Socorros

Cerca de 150 funcionários das escolas municipais e creches parceiras da

Prefeitura Municipal de Amparo (SP) participaram da Formação em

Primeiros Socorros, realizada na terça-feira, 26, no auditório do

Centro Universitário Amparense (UNIFIA). Essa iniciativa é parte do

compromisso do município em atender à Lei Lucas (Lei nº 13.722), que

exige a capacitação em primeiros socorros.

A formação envolveu servidores de escolas municipais, incluindo

inspetores de alunos, educadores de creche, agentes administrativos e

cuidadores que atuam tanto nas escolas municipais quanto nas creches

parceiras. A ação representa um passo fundamental para garantir a

segurança e o bem-estar das crianças no ambiente escolar.

O evento foi desenvolvido em parceria com o UNIFIA, em que os alunos do

Curso de Enfermagem, acompanhados pelo corpo docente, realizaram a

formação teórica e prática aos profissionais da educação.

O Prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, enfatizou a importância

dessa formação. “A segurança das nossas crianças é uma prioridade

máxima para a cidade de Amparo. Estamos comprometidos em garantir que

todos os funcionários das escolas municipais e creches parceiras

estejam preparados para responder eficazmente às emergências,

garantindo assim um ambiente de aprendizado seguro e protegido”, disse.

Além de cumprir com os requisitos legais, a iniciativa demonstra o

compromisso da cidade de Amparo com a segurança e o cuidado com as

crianças.