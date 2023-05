Profissões ligadas à pesquisa agropecuária são apresentadas a alunos de ensino médio

_A visita gerou interesse em instalação de um meliponário na escola_

Cerca de 70 estudantes do ensino médio de duas Unidades do Colégio

Progresso (Campinas, SP) estiveram na Embrapa Meio Ambiente pelo

programa Embrapa & Escola, em 10 de maio, para conhecerem um pouco mais

sobre algumas profissões ligadas à pesquisa agropecuária.

Cristiano Menezes, chefe-adjunto de P&D, deu as boas-vindas e falou

sobre o papel do Biólogo e suas pesquisas com abelhas nativas sem

ferrão.

A pesquisadora Márcia Ishikawa falou sobre o papel do Médico

Veterinário e suas pesquisas em patologia de peixes e organismos

aquáticos. Já o pesquisador Geraldo Stachetti Rodrigues discorreu

sobre o papel do Ecólogo e suas pesquisas em sustentabilidade

agrícola.

Em seguida, a pesquisadora Emília Hamada falou sobre o papel do

Engenheiro Agrícola e suas pesquisas em mudanças climáticas. O

pesquisador Wagner Bettiol palestrou sobre o papel do Agrônomo e suas

pesquisas em controle biológico de doenças de plantas. Logo depois, os

alunos visitaram a área de produção de mel por abelhas-sem-ferrão

podendo degustar o mel.

O professor Jodir Pereira da Silva explicou que o objetivo foi dar aos

alunos a oportunidade de ter maior contato com as diversas profissões,

de modo que possam, ao longo dos três anos de ensino médio, ter maior

poder de decisão ao efetuarem suas escolhas. A semana das profissões

ocorre todos os anos com essa finalidade.

“Em nossa visita me chamou a atenção a pluralidade de profissionais de

áreas muito distintas e que atuam na Embrapa Meio Ambiente. Ouvimos

diferentes profissionais sobre suas experiências, formações,

possibilidades de atuação no campo de trabalho, dentre outros.

Acredito ter sido uma experiência ímpar para os alunos, por terem tido

a oportunidade de conversar com profissionais muito competentes e que se

destacam pela produção de conhecimentos científicos aplicados à

produção e à conservação ambiental”, diz o professor.

De acordo com Jodir Silva, os alunos gostaram muito, sobretudo, conhecer

as abelhas-sem-ferrão. “Um dos alunos me pediu para desenvolvermos a

produção de mel a partir destas abelhas no Colégio, integrando-a com

as atividades de horta que já desenvolvemos. Já conversei com a

diretora e ela acolheu a proposta. Inclusive, pretendemos envolver

estudantes de segmentos iniciais da educação básica nessa iniciativa.

Agradeço muito pela oportunidade e espero que possamos repetir a

experiência com outros alunos nos próximos anos e estabelecer

parcerias para desenvolvermos atividades conjuntas de educação

ambiental”, finaliza ele.

Concluindo, a diretora do Colégio, Lucia Helena Cypriano, comentou:

“Nossos alunos tiveram uma manhã de enriquecimento acadêmico e

possibilidade de ampliar conhecimentos com uma equipe fenomenal”,

elogiou.

Sobre o Programa Embrapa & Escola

O Programa Embrapa & Escola da Embrapa Meio Ambiente atende estudantes

do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares. O

objetivo é divulgar e popularizar conhecimentos sobre a pesquisa

científica, especialmente aquela desenvolvida para a agricultura e meio

ambiente, responsáveis pela produção e pela qualidade dos alimentos

que os brasileiros consomem no seu dia-a-dia.

Para agendar palestras presenciais – a escola pode escolher dois temas

por visita, cada tema tem uma duração de 50 minutos (veja os temas

aqui

https://www.embrapa.br/en/meio-ambiente/respo nsabilidade-socioambiental).

É preciso informar o nome da escola, pessoa e telefone para contato,

quantidade de turmas, série e número de alunos, nome do professor

responsável e, se possível, também o número do telefone celular para

contato em casos de imprevistos ou emergências. O transporte fica a

carga da escola.

O agendamento deve ser feito pelo link Fomulário Visitas Embrapa Escola

[1]

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXjXDX0D_zxgH68xefGmydkPDnz9jWJVKI57xNF_5iatC-uw/viewform).

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cristina.tordin@embrapa.br

ou pelo telefone 19 3311 2608.

As turmas devem ter no máximo 40 alunos, complementares por dois

professores. Ao final, será solicitada uma redação ou um desenho, de

acordo com a série, que deverá ser realizado em sala de aula e enviado

para a Embrapa Meio Ambiente.

A palestra também poderá ser realizada na escola, se for necessária.

Para isso, é preciso agendar com antecedência e informar os dados

listados acima.

Além disso, a partir de 2020, são oferecidas palestras virtuais, pelo

mesmo sistema de agendamento.

Cristina Tordin

Jornalista, MTB 28499

Embrapa Meio Ambiente

19 3311 2608