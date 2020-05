Programa Alimento Solidário entrega cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social do município

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania, deu início na terça-feira, dia 26 de maio, na entrega das cestas básicas vindas do Governo do Estado de São Paulo, pelo programa Alimento Solidário. Ao todo, 793 famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) da cidade receberão o benefício.

A distribuição das cestas aconteceu na quadra poliesportiva da EMEF Pref. Augusto Coelho e, para se evitar aglomeração, a entrega foi dividida entre os dias 26 e 27 de maio e aconteceu em duas etapas.

Na terça-feira, das 8h30 às 12h, foi atendido do número 01 ao 200 da lista; das 13h às 16h30, do 201 ao 400. Já na quarta-feira, das 8h30 às 12h, o benefício foi entregue a partir do 401 até 600; e das 13h às 16h30, do 601 ao 793.

Desta forma, conseguimos trabalhar cumprindo as recomendações de prevenção e combate ao novo Coronavírus (COVID-19) com o indispensável uso de máscara de proteção.