Programa Celular Seguro já bloqueou mais de 100 aparelhos roubados

Mais de 100 mil aparelhos já foram bloqueados pelos proprietários usando o aplicativo do programa “Celular Seguro”, lançado há pouco mais de um ano, pelo Ministério da Justiça. São aparelhos celulares que foram roubados ou furtados, em todas as regiões do Brasil. Segundo o ministério, em torno de 2,5 milhões de brasileiros já registraram seus aparelhos na plataforma. A ferramenta permite inutilizar o telefone em casos de furto, roubo ou extravio, evitando casos de revenda.

Dados apresentados pela pasta da Justiça revelam que foram emitidos cerca de 50 mil pedidos de bloqueio por roubo e quase 35 mil por furto, no período de 12 meses. Para o cadastro no aplicativo de bloqueio é necessário que o aparelho esteja vinculado ao CPF do titular da linha. O titular ainda poderá indicar quais pessoas estarão autorizadas a efetuar bloqueios, caso o aparelho seja roubado.

O Ministério da Justiça reforça que o “Celular Seguro” não oferece a possibilidade de fazer a reversão do processo, ou seja, o desbloqueio. Dessa forma, os proprietários dos aparelhos que forem resgatados deverão procurar as operadoras de telefonia e os bancos para recadastrarem suas contas no aparelho.

O “Celular Seguro” está disponível no site do Ministério da Justiça e nas lojas de aplicativos dos celulares, tanto androides quanto iphones.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz