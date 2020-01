Programa Consciência Brasileira da rádio Estrela FM lança segundo CD – Jaguariúna

O segundo CD do programa Consciência Brasileira, da rádio Estrela 94,5 FM, traz 26 músicas de diversos estilos para agradar a todos. O lançamento acontece em comemoração aos dois anos de programa que é apresentado pelo locutor Jefferson Ferreira.

Diferentemente do primeiro CD que tinha apenas músicas de artistas da região, o segundo traz composições de artistas das cinco regiões do Brasil.

O apresentador do programa explica o porquê dessa novidade. “Graças à internet hoje o programa tem um alcance nacional. Por isso, a coletânea foi aberta para todo país. É um projeto bem diversificado”, definiu o apresentador.

O álbum conta com a participação do rapper GOG de Brasília, artista que é um dos pioneiros do Hip Hop no Brasil, e da banda de punk rock Garotos Podres. Além disso, o novo CD do programa Consciência Brasileira também teve parceria com o grupo Pernambuco Mundo Livre S/A e a banda gaúcha Ultramen que mescla rock e reggae.

Quem quiser curtir o CD Retratos do Brasil basta entrar em contato com o Jefferson Ferreira pelo Instagram: @pgconscienciabr.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Divulgação