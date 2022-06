Programa de Estágio 2022 – Corteva Agriscience

A Corteva Agriscience, que atua no segmento agrícola e oferece aos produtores de todo o mundo um portfólio robusto em sementes, proteção de cultivos e soluções digitais, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio.

Durante o Programa, estudantes de Agronomia e cursos relacionados poderão atuar em áreas com foco agronômico como: Agronomia, Comercial, Laboratório, Pesquisa & Desenvolvimento, Produção de Proteção de Cultivos e Produção de Sementes, entre outras. Além disso, estudantes dos demais cursos poderão atuar em diferentes áreas da companhia.

Os estagiários contarão com um programa de desenvolvimento com treinamentos técnicos e comportamentais, além da oportunidade de conduzir um projeto de melhoria de processos e programas da empresa.

As vagas do Programa serão distribuídas entre as seguintes cidades: Alphaville (SP), Franco da Rocha (SP), Mogi Mirim (SP), Coxilha (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Rosa (RS), Dourados (MS), Formosa (GO), Goiânia (GO), Indianópolis (MG), Planaltina (DF), Ponta Grossa (PR), Toledo (PR), Ji-Paraná (RO), Campo Novo do Parecis (MT), Cuiabá (MT), Sorriso (MT) e Tangaré da Serra (MT).

Os estagiários contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.200,00 para carga horária de 6 horas por dia e R$ 2.920,00 para carga horária de 8 horas por dia, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, auxílio refeição, auxílio transporte, seguro de vida, Gympass, Programa Apoio (assistência psicológica, orientação jurídica e financeira), curso de inglês, entre outros benefícios…

Os interessados poderão se inscrever até 09/06/2022.