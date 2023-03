Programa de intercâmbio ajuda a preparar novas lideranças para o futuro

Estudante jaguariunense que viajou há um mês para a Austrália conta como tem sido vivenciar esta experiência tão sonhada

Aos 16 anos, o jovem estudante jaguariunense Pedro Lino Sanches está vivendo um sonho. Há um mês ele embarcou sozinho para a Austrália para vivenciar a experiência almejada por tantos jovens: viver e estudar fora do país durante um ano por meio de um programa de intercâmbio. No seu caso, foi selecionado pelo Programa de Intercâmbio de Jovens (PIJ) do Rotary Club de Jaguariúna, Distrito 4590, responsável por promover a experiência no exterior a estudantes do ensino médio.

A imersão de Pedro será na cidade de Orange, localizada a cerca de 200 quilômetros de Sydney, onde nos próximos 12 meses, conviverá com quatro famílias diferentes (uma a cada 90 dias), que serão responsáveis por custear seus estudos e ajudar a integrá-lo na comunidade e cultural locais. Ali também terá a chance de conviver com outros intercambistas do Rotary vindos de várias partes do mundo.

A fluência no domínio da língua inglesa, adquirida ao longo de vários anos de estudos, desde criança, na Escola de Idiomas CNA de Jaguariúna, tem permitido a Pedro desfrutar intensamente a experiência desde os primeiros dias. “Ter chegado aqui já conseguindo me comunicar com todos tem sido muito enriquecedor. Entendo melhor as aulas, ‘minha família’ e consigo captar melhor a cultura em que estou submerso. Estou muito feliz”, relata, empolgado, o jovem.

Fernando Azevedo, diretor do CNA Jaguariúna e também responsável pelo PIJ no Rotary na cidade, acompanhou e orientou o estudante durante toda sua preparação, que teve início com o processo seletivo do Rotary em meados de 2021. Pedro foi acompanhado e preparado, desde então, pela equipe do Rotary para esta jornada internacional.

E com a Certificação Internacional em inglês, obtida no final do ano passado, no CNA, Pedro coroou sua preparação, para, enfim, estar apto a viver a experiência do intercâmbio em sua plenitude.

“Todo o estudo que ele teve de inglês até chegar à certificação de Cambridge (Língua Skill) obtida pouco antes de viajar o permitiu chegar à Austrália já fluente, sabendo ler, escrever, ouvir e falar, que são os quatro pilares de aprendizado de uma língua estrangeira, o que lhe dá enorme vantagem competitiva para aproveitar profundamente o programa de imersão” .

LIDERANÇA E EXEMPLO

Azevedo explica ainda que o programa de intercâmbio do Rotary se diferencia dos demais por buscar selecionar jovens com perfil de liderança e que possam desenvolver habilidades, cultura e conhecimentos para serem revertidos em prol da sociedade.

“O programa atende estudantes entre 15 e no máximo 18 anos de idade, que se apresentam, com suas famílias, ao Rotary de sua cidade e se inscrevem para um processo de seleção bastante rigoroso que se diferencia de um intercâmbio comum. Estamos em busca de jovens que tenham perfil para serem líderes em suas comunidades, que valorizam o trabalho e estudo, e que possam voltar da experiência de imersão melhores do que eram quando foram, com ganhos de cultura e conhecimento que lhes permitam serem pessoas a propagar a paz, a tolerância e a boa vontade dentro da coletividade”, detalha.

Para saber mais acesse https://www.rotary.org/pt/our-programs/youth-exchanges.