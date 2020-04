Programa de recapeamento contempla 62 ruas de 13 bairros de Itapira

Foi iniciado na manhã do último dia 26 de março o programa de recapeamento asfáltico Finisa C, que contempla 62 ruas de 13 bairros do município. A obra é realizada com recursos do FINISA (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), da Caixa Econômica Federal.

O trabalho teve início pela Rua Major João Manoel, no bairro São Vicente. Somente nessa rua foram mais de 500 metros lineares recapeados. Ao todo, o pacote Finisa C soma mais de 11,9 quilômetros lineares e 93,4 mil metros quadrados de vias recapeadas de treze bairros da cidade.