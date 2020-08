Programa estadual beneficiará coelhenses desempregados

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibilizou para Engenheiro Coelho 20 vagas através do Programa “Meu Emprego – Cidadão Trabalhador”.

O PEAD (Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego) proporciona qualificação profissional e renda para cidadãos que estão desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social. Os beneficiários atuarão em atividades como limpeza, conservação e manutenção de órgãos públicos, em contrapartida ao benefício financeiro, no valor de R$ 330,00 por mês, além de seguro contra acidentes pessoais.

A jornada semanal do bolsista será de cinco dias, sendo quatro reservados para as atividades de apoio – com duração diária de seis horas e um dia dedicado exclusivamente para o curso de qualificação profissional, com duração de cinco horas, que será ministrado pelo Centro Paula Souza. O programa tem duração de seis meses, prorrogáveis por mais três.

Podem participar moradores com idade mínima de 17 anos, desempregados há no mínimo um ano e residentes há pelo menos dois anos no município. Os candidatos não podem receber outro benefício assistencial e é permitida apenas a inscrição de 1 (um) beneficiário por família.

Os interessados deverão se dirigir até o CRAS – entre os dias 17 e 21 de agosto, portando RG, CPF, CTPS (física ou digital) e o comprovante de residência. O horário de atendimento é das 07h30 as 11h30 e das 13h às 16h.