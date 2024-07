Programa Mãe Coruja: Integração entre Saúde e Educação para o Desenvolvimento Infantil em Cosmópolis

Saúde e Educação Mãe Coruja e a Primeira Infância: Avaliando e Acompanhando o Desenvolvimento Infantil. Orientando Pais e Educadores da Educação Infantil.

O programa ‘Mãe Coruja’, realizado pela Prefeitura de Cosmópolis por meio das parcerias entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, é implementado de forma interdisciplinar nas creches da Rede Municipal de Ensino.

A ação tem como objetivo detectar alterações precoces no desenvolvimento infantil, bem como preparar os educadores da rede municipal para que possam incentivar as crianças na primeira infância.

Considerando que Cosmópolis é um município que aderiu à política da ‘Primeira Infância Cidadã’, oficializada e promulgada pela atual gestão, o trabalho com o neurodesenvolvimento torna-se fundamental para que as crianças possam ser estimuladas ao máximo em suas potencialidades.