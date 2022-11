Programa Museu vai à Escola atende alunos da EJA

Na noite desta quarta-feira, 10, os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da EMEB “João Simões” participaram de uma atividade diferenciada através do programa Museu vai à Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo através dos museus municipais. A aula deu continuidade à visita que os alunos fizeram aos museus no mês de setembro, quando houve abertura dos mesmos em período noturno para a Primavera dos Museus.

O coordenador dos museus José Carlos Simão Cardoso Júnior promoveu uma palestra dinâmica com os alunos falando sobre os animais e suas características, levou peças dos kits pedagógicos e desenvolveu atividades como dobraduras, montagem de tangram e quebra-cabeça de ossos.

Durante as explanações, Júnior ainda fez relação entre a onça parda e a chita (guepardo) e trocadilhos entre a Chita (chipanzé) do Tarzan, a bala Chita e o tecido chita. “A ideia é que no ano que vem iniciemos um projeto amplo com atividades mensais. Ainda para esse ano estamos planejando algo relacionado à taxidermia”, adiantou o coordenador dos museus.

O programa Museu Vai à Escola está disponível para todas as instituições educacionais do município. Os interessados devem fazer o agendamento prévio pelo telefone (19) 3843.4317 e informar o tema de interesse.