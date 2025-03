PROGRAMA VIVA MELHOR REALIZA SELETIVA DE COREOGRAFIA E DANÇA DE SALÃO

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna, através do Programa Viva Melhor, irá realizar na próxima sexta feira, 21 de março, seletivas de coreografia e dança de salão.

Podem participar pessoas com 60 anos ou mais (ou a completar 60 anos neste ano). As inscrições acontecem no dia, mas a recomendação é chegar com 15 minutos de antecedência.

A iniciativa tem como finalidade escolher os representantes da cidade nas competições que acontecerão durante o ano de 2025.

As seletivas serão no Espaço Modal – Parque Serra Dourada, nos seguintes horários:

10h seletiva de coreografia

17h seletiva de dança de salão