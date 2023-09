PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE AGITA FIM DE SEMANA EM JAGUARIÚNA

A programação que marca as comemorações dos 69 anos de emancipação política e administrativa de Jaguariúna vai agitar o fim de semana na cidade. A Festa Italiana de Jaguariúna começa nesta sexta-feira, das 18h às 22h, no Boulevard do Centro Cultural, e continua neste sábado e domingo, das 11h às 22h, com muita comida típica e boa música.

No sábado também tem o evento Jaguariúna Mountain Bike Day, com saída às 16h na Fazenda da Barra. O passeio ciclístico terá uma distância aproximada de 30km, com direito a apreciação do pôr do sol, música ao vivo e sorteio de prêmios. Os participantes também vão contar com estandes de lojas parceiras do evento e praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas.

No domingo (3) tem a 27ª edição da Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna, no Parque Santa Maria. A programação do evento inclui missa na Igreja Santo Antônio, às 7h, saída da carreata do Guedes de Baixo, às 8h30, bênção dos motoristas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, às 10h, e show com Ferraz e Daiano, às 15h.

Confira a programação especial completa de aniversário de Jaguariúna no portal na Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).