PROGRAMAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO ROCK DE MOGI MIRIM

No mês de julho, como já é tradicional, a Prefeitura de Mogi Mirim vai comemorar o Dia Mundial do Rock com muitas atrações e, junto, vai realizar o Encontro de Motociclistas, que este ano chega à quinta edição.

O evento conta com uma programação diversificada, promovendo o Rock’n roll Roll do início ao fim com bandas locais, bandas cover e a atração nacional Dr. SIN. Entrada gratuita e os grupos de motociclistas farão arrecadação de alimentos para o Banco de Alimentos.

Este ano, o evento do Dia Mundial do Rock em Mogi Mirim será nos dias 19 e 20 de julho, com toda programação acontecendo na Praça 250 anos – em frente ao Centro Cultural.

Também haverá Praça de Alimentação, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, pintura facial temática, exposições, feira de artesanato, presença de motoclubes, tatuadores e equipe de luta de braço.

Venha curtir o Rock ‘n Roll!!!